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 Платежная система "Новой пошты" стала международной

Национальный банк Украины согласовал переименование платежной системы Forpost и изменение ее статуса с внутригосударственной платежной системы на международную платежную систему NovaPay.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент на платежном рынке Украины", - сообщает НБУ.

В соответствующий перечень также входят MoneyGrаm, Western Union, Meest, Хазри, Sigue Money Transfer, Ria, Clear Junction, Transfast и Intelexpress.

Организацией платежной системы NovaPay является ООО "Пост Финанс", которое входит в группу компаний "Нова Пошта".

Согласно данным регулятора, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром ФК "Артуа" является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172752
 
 
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