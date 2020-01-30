 Платежная система "Новой почты" стала международной

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Международная платежная система NovaPay стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент на платежном рынке Украины", - сообщает НБУ.

В соответствующий перечень также входят MoneyGrаm, Western Union, Meest, Хазри, Sigue Money Transfer, Ria, Clear Junction, Transfast и Intelexpress.

Согласно данным регулятора, участником платежной системы NovaPay также является финансовая компания "Артуа".

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициаром ФК "Артуа" является генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.

В группу компаний "Новой почты" входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Интернешнл".