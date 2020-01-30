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Все про:НАБУ (777) взятка (155) ФГИ (643) Одесский припортовый завод (10)

 За должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ предложили $5 миллионов, – НАБУ

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали трех человек во время предоставления $50 тыс. взятки председателю Фонда государственного имущества Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица", - говорится в сообщении.

Новый руководитель ОПЗ якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний.

"Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ", - сообщает НАБ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали по заявлению председателя Фонда госимущества в ноябре 2019 года.

За должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ предложили $5 миллионов, – НАБУ 01
За должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ предложили $5 миллионов, – НАБУ 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172734
 
 
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Вот непонятно одно. Крупнейшее государственное предприятие - ОПЗ приносящее колоссальные деньги в бюджет доведено до банкротства. И все равно за эту должность якобы платят взятки "самоубийцы". Какой дурак пойдет на эту должность зная что его ждет и еще за это взятки давать ? Только если цель прихода-продать остатки оборудования и сдать на металлолом "жемчужину" экономики.Где логика? Если все "государственное" плохо" а "лжерыночное"-хорошо", то почему мы не видим в экономике за 30 лет никаких подобных предприятий,как у Г.Форда например? Если это не подстава,значит есть смысл в лишении государства экономической базы? А что взамен?
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