 За должность директора Одесского припортового завода главе ФГИ предложили $5 миллионов, – НАБУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

"Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица", - говорится в сообщении.

Новый руководитель ОПЗ якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний.

"Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ", - сообщает НАБ.

Расследование приведенных фактов НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали по заявлению председателя Фонда госимущества в ноябре 2019 года.



