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Все про:Великобритания (601) Зеленский (578) безвизовый режим (202)

 Зеленский на год ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении временного безвизового режима для въезда в Украину граждан Великобритании и Северной Ирландии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте документа.

Напомним, что для граждан Украины для въезда в Великобританию нужно оформлять визу. Безвизовый режим для украинцев существует для остальных стран Евросоюза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172725
 
 
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