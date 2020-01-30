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 "Укравтодор" объявил тендер на строительство транспортных развязок возле Киева

Государственное агентство автомобильных дорог Украины объявило закупку работ по строительству транспортных развязок на автомобильных дорогах М-05 Киев - Одесса км 15 + 390, км 21 + 847 и М-06 Киев - Чоп км 21 767.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

Выполнение работ предусмотрено в рамках реализации за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Тендеры объявлены на строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390; строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847; строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 767.

"Строительство указанных транспортных развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов на указанных международных автомобильных дорогах, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к городу Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры", - сообщает "Укравтодор".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172722
 
 
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