 Судьба выплаченных "Газпромом" $2,9 миллиарда решится в дискуссии с Кабмином, – Коболев

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы ждем дискуссию с правительством в отношении стратегии "Нафтогаза", и после этого будет принято решение, каким образом эти деньги оптимально можно потратить", – сказал он в эфире телеканала "Украина24".

Коболев подтвердил, что руководство компании рассматривает возможность направить треть этих средств на добычу, однако пока преждевременно об этом говорить.

"Пока они все (деньги от "Газпрома") находятся на наших счетах, и до завершения этой дискуссии, я думаю, было бы некорректно нам решать самим вопрос, как это тратить", – пояснил глава правления "Нафтогаза".

Он также выразил надежду, что с нынешним правительством удастся существенно пересмотреть условия корпоративного управления компанией, дав больше свободы ее менеджменту, в том числе отказавшись от утверждения полного финплана на заседании Кабинета министров.

Коболев отметил, что от изменений в корпоративном управлении госкомпаниями зависит также вопрос возможного продления контракта с ним как с главой правления "Нафтогаза".

"Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит, в частности, много удовольствия, но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями", – сказал глава НАК, нынешний контракт с которым истекает в конце марта этого года.

Читайте также: Глава нового оператора ГТС назвал точную сумму выплаты "Газпрома" по решению арбитража

Напомним,, 30 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" подписали контракт на транспортировку российского газа по территории Украины на пять лет с 1 января 2020 года и соглашение об урегулировании (Мировое соглашение). Согласно ему, "Газпром" и "Нафтогаз" отказываются от текущих судебных тяжб в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа от 2009 года.

Документ был подписан согласно трехсторонним договоренностям Украина-ЕС-РФ об условиях нового контракта на транзит российского газа, которые были достигнуты в Минске 20 декабря и зафиксированы в соответствующем протоколе заседания.

Согласно им, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

В свою очередь, украинская сторона отказалась от попыток взыскать активы российского "Газпрома" в рамках выполнения решения арбитража, а также от нового иска в Стокгольмский арбитраж на $12,2 млрд за недополученные доходы украинской ГТС. Кром етого Украина взяла обязательство отказаться от взыскания штрафа с "Газпрома" в размере 172 млрд грн ($7,4 млрд), наложенного по решению АМКУ.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Газпром" безуспешно пытался оспаривать это решение в апелляционном суде округа Свеа (Швеция), а НАК развернул кампанию по аресту его активов.