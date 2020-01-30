 Крупнейший банк Германии сообщил о годовом убытке в 5 миллиардов евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Годовая выручка банка снизилась на 8% - до 23,165 млрд евро.

В IV квартале убыток банка увеличился до 1,483 млрд евро против 409 млн евро годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 4% - до 5,349 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали квартальный убыток на уровне 1,04 млрд евро при выручке в 5,3 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) банка в прошлом году не изменился - 13,6%.

Объем резервов под безнадежные долги вырос до 723 млн евро по сравнению с 525 млн евро в 2018 году.

Выручка DB в инвестиционном подразделении в четвертом квартале увеличилась на 13% и составила 1,52 млрд евро. В том числе доходы от операций с ценными бумагами с фиксированной доходностью и валютами подскочили на 31% - до 1,2 млрд евро.

Подразделение по управлению активами зафиксировало рост выручки на 31% - до 671 млн евро.

Штат банка за минувший год сократился на 4100, до 87 600 человек.

Капитализация DB за последние три месяца подскочила на 20% и составляет сейчас около 16,5 млрд евро.