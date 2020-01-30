 Tesla сообщила о росте выручки и рекордных поставках электрокаров

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"2019 год стал переломным для Tesla. Мы продемонстрировали высокий спрос на Model 3 и получили $1,1 млрд свободного денежного потока за год",— говорится во отчете. Также дальнейший рост связывают с запуском завода в Шанхае. За прошлый год компания произвела более 350 тыс. машин.

Чистая прибыль компании за четвертый квартал упала до $105 млн (в 2019-м — $140 млн с убытком $862 млн).

Ранее основатель Tesla Илон Маск обещал, что за год компания поставит от 360 тыс. до 400 тыс. электромобилей, для выполнения этой цели компании нужно в четвертом квартале продать как минимум 105 тыс. электромобилей. По прогнозам аналитиков, собранным FactSet, продажи компании в этом квартале составят 106 тыс.