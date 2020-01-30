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Все про:Крым (760) санкции (1336) США (2541)

 США вслед за Евросоюзом расширили санкции против компаний и лиц за Крым

Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс".

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Опубликованный министерством список физлиц, на которых решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора оккупированного Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время заместителя главы Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся Сергей Даниленко, Лидия Басова, Екатерина Пыркова, Владимир Немцев.

Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс". Сама компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в оккупированный Россией Крым.

Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с оккупированным Крым, с 25 декабря прошлого года. Акционеры компании не раскрываются, Ганов является ее гендиректором.

Во вторник ЕС расширил индивидуальный санкционный список по оккупированному Крыму. Санкции были наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. Индивидуальные санкции включают заморозку активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172689
 
 
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