[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.63 27
 Регуляторная политика, Аграрный рынок
  331  0
Все про:масло (104) проверка (319) Госпродпотребслужба (164)

 Госпродпотребслужба анонсировала внеплановые проверки производителей масла

В Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые проверки ряда производителей сливочного масла.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбы результаты лабораторных исследований образцов масла сладкосливочного, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в рамках указанного проекта для исследования были отобраны образцы сливочного масла в торговых сетях четырех регионов: Сумы, Черкассы, Новая Одесса Николаевской области и Калуша Ивано-Франковской области.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что 16 из 77 отобранных образцов масла – фальсификат.

В частности, факты несоответствия производства и или обращения масла были установлены у таких операторов рынка: ООО "Николаевмолпром", ООО "Фирма Апрель", ООО "Титан", ООО "Таврия-В", ЧАО "Ивано-Франковский гормолзавод", ТМ "Наш Продукт", ГП "Старокостянстинивський молочный завод", ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Интер-мол".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172651
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Киев Китай Нацполиция Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх