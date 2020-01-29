 Госпродпотребслужба анонсировала внеплановые проверки производителей масла

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбы результаты лабораторных исследований образцов масла сладкосливочного, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в рамках указанного проекта для исследования были отобраны образцы сливочного масла в торговых сетях четырех регионов: Сумы, Черкассы, Новая Одесса Николаевской области и Калуша Ивано-Франковской области.

По результатам лабораторных исследований было установлено, что 16 из 77 отобранных образцов масла – фальсификат.

В частности, факты несоответствия производства и или обращения масла были установлены у таких операторов рынка: ООО "Николаевмолпром", ООО "Фирма Апрель", ООО "Титан", ООО "Таврия-В", ЧАО "Ивано-Франковский гормолзавод", ТМ "Наш Продукт", ГП "Старокостянстинивський молочный завод", ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Интер-мол".