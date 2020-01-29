 Полиция расследует воровство бюджетных средств на реконструкции пунктов пропуска на Закарпатье

Об этом свидетельствуют постановления Ужгородского горрайонного суда от 10 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года Закарпатская таможня в лице начальника Станислава Балуева по результатам тендера заключила с "Черкасимиськбуд" в лице гендиректора Анатолия Бурского соглашение на проведение "Реконструкции международного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Лужанка". Корректировка" за 94,7 млн грн.

Цена этого договора и обязательства на 2018 год составляли 58,98 млн грн. В свою очередь "Черкасимиськбуд" взяло на себя обязательства завершить работы до 10 декабря 2018 года.

В октябре заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 2,43 млн грн. Вместе с этим, в январе прошлого года Закарпатская таможня сообщила, что на 1 января 2019 года "Черкасимиськбуд" за выполненные работы перечислено 21,29 млн грн (95% стоимости выполненных работ).

Правоохранители считают, что служащие Закарпатской таможни в сговоре с директором "Черкасимиськбуда" завысили сметную стоимость материалов, перечень работ, которые не будут выполняться, и включили в тендерную документацию транспортные средства и механизмы, которые не будут использоваться в реконструкции международного пункта пропуска.

Следователи также установили, что в октябре 2018 года Закарпатская таможня заказала "Визин Рич" работы по реконструкции части территории пункта пропуска "Чоп" (Тиса) под площадки для весовых систем за 3 млн грн, а также реконструкцию автодорожной эстакады МПП "Чоп" ("Тиса") за 7,93 млн грн. В 2018 году Закарпатская таможня перечислила ООО "Визин Рич" 10,65 млн грн.

Суд предоставил правоохранителям доступ к документации по реконструкции и развитию международных автомобильных пунктов пропуска "Чоп" ( "Тиса") и "Лужанка".

Фирма "Черкасимиськбуд" принадлежит Надежде Шаповал, Евгении Андрияшиной, а также Анатолию, Максиму и Денису Бурским. Анатолий Бурский возглавлял департамент капитального строительства Черкасской ОГА в годы губернаторства Сергея Тулуба.

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Как сообщалось, осенью 2019 года глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что Государственная фискальная служба на то время оплатила четыре из ожидаемых семи сканеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию.

По словам главы Таможенной службы, в пунктах пропуска Шегини и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

Государственное бюро расследований (ГБР) начало предварительное расследование по этим фактам.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) 1 августа 2018 года подписала соглашение с китайской Nuctech Company Limited, которая стала победителем по двум лотам торгов на поставку сканирующих систем для таможни.

Согласно договору, китайская компания была обязана поставить 7 сканирующих систем для осмотра грузовых транспортных средств и контейнеров, предназначенных для оснащения пунктов пропуска на сумму 482,4 млн грн.

Житомирское ООО "Визин Рич" принадлежит известному во Львове Игорю Гринкевичу. Он был совладельцем уже ликвидированной компании "Б.К. Верховина". В 2008 году она выиграла тендер на реставрацию Армянской церкви, не имея специалистов и не владея технологиями.

Позже правоохранители заявили, что фирма подделала документы. Против Игоря Гринкевича как директора и основателя "Верховины" прокуратура Галицкого района возбудила уголовное дело. Кроме того группа фирм, связанных с Гринкевичем, известна из-за розыгрыша ряда строительных тендеров на Львовщине и Закарпатье.