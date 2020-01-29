 Порт "Пивденный" увеличит мощности для импорта угля в 2 раза

Об этом сообщили на предприятии, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

Строительство комплекса предусмотрено программой реконструкции (модернизации) основных производственных мощностей ГП МТП "Пивденный". Реализация программы запланирована на 2021-2025 годы и включает три крупных проекта. На проектные работы по строительству комплекса в финплане госпредприятия заложено 5,5 млн грн.

При строительстве порта предприятие проектировалось и "затачивалось" под обработку экспортных грузов. Но в последние годы в связи с возросшими потребностями Украины в импорте угля, порт нарастил обработку импортных грузов.

Сегодня "Пивденный" обрабатывает около 2,6 млн тонн импортных грузов в год. Новый комплекс позволит увеличить объемы перевалки импортных навалочных грузов до 5 млн тонн и сократить время на их обработку. Речь идет об энергетическом и коксующемся угле. Госпредприятие указывает, что уже имеет заказы на обработку 5 млн тонн импортных грузов в год.

Комплекс будет включать в себя строительство конвейерной линии у причалов №5, 6, 7, которая будет доставлять грузы на новый верхний склад. Дополнительно будет построен склад с нормой единовременного хранения 200 тыс. тонн, оборудованный современной техникой.

"Новый проект позволит уменьшить накопление импортных грузов на складах и количество маневровых работ на предприятии и ж/д станции Береговая. Увеличение количества обработанных вагонов до 200 в сутки повысит нормы выгрузки судов и уменьшит их простой у причалов из-за отсутствия свободных складских площадей", - прокомментировал и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Пивденный" Александр Олейник.

По предварительным подсчетам, общая стоимость объекта составляет около $18,4 млн. Ожидаемый экономический эффект - дополнительное поступление около $500 тыс. ежемесячно. Строительство комплекса запланировано на 2021-2023 годы.

Летом 2019 года после введения РФ ограничений на экспорт угля в Украину, вновь был возобновлен импортный грузопоток энергетического угля через украинские морские порты. Это привело к увеличению нагрузки на инфраструктуру порта, но вместе с тем это в том числе позволило добиться рекордных показателей перевалки.