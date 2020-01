 SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета. ВИДЕО

Как сообщила американская компания SpaceX, успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено, передает БизнесЦензор.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты Falcon 9 после вывода спутников успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Кроме того, морскому судну Ms. Tree удалось поймать одну из двух створок обтекателя головной части ракеты.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Watch live as Falcon 9 launches 60 Starlink satellites https://t.co/HYQPDIUp16 — SpaceX (@SpaceX) January 29, 2020

Как сообщалось, запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink неоднократно переносился из-за плохой погоды.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тыс. спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.