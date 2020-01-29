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 SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников для системы глобального интернета. ВИДЕО

Ракета-носитель Falcon 9 в среду, 29 января, успешно вывела на орбиту очередную группу из 60 спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщила американская компания SpaceX, успешное развертывание 60 спутников Starlink подтверждено, передает БизнесЦензор.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая ступень ракеты Falcon 9 после вывода спутников успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Кроме того, морскому судну Ms. Tree удалось поймать одну из двух створок обтекателя головной части ракеты.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Как сообщалось, запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink неоднократно переносился из-за плохой погоды.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тыс. спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172633
 
   
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