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Все про:налоги (1036) Швеция (57) экология (162)

 Власти Швеции решили ввести налог на пластиковые пакеты

Парламент Швеции 29 января принял решение о налоге на пластиковые пакеты, которые граждане покупают в магазинах, чтобы положить в них приобретенные товары.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на канал SVT, передает БизнесЦензор.

Налог на пакет составит 3 шведских кроны (примерно 10 евроцентов). Это приведет к тому, что пластиковый пакет, вероятно, будет стоить от 6 до 7 шведских крон для клиента.

Налог вступает в силу с 1 марта текущего года.

По данным правительства, налог будет генерировать налоговые поступления в размере 2,7 млрд шведских крон ежегодно. Эти доходы должны использоваться для снижения налога на труд.

Шведская торговая организация промышленности имеет решающее значение, среди прочего, потому что большинство мешков используются для мусора и сжигаются.

В то же время эксперты скептичны в отношении нового налога, ведь его инициаторы не предусмотрели разницу между пакетами, которые подлежат переработке, и такими, что не подлежат. Кроме того, новый налог не способен изменить поведение потребителей, которые или сжигают пакеты, или выбрасывают их в мусор.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172631
 
 
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