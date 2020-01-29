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 Кабмин выделил 800 миллионов на зарплаты реформаторам в министерствах

Кабинет министров на заседании в среду, 29 января, выделил средства на внедрение мероприятий комплексной реформы государственного управления в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, на эту программу в госбюджете на текущий год уже предусмотрены расходы общим объемом 1,06 млрд грн, передает БизнесЦензор.

В частности, Кабмин утвердило порядок передачи части бюджетных назначений по этой программе привлеченным к ее реализации органам государственной власти для оплаты труда специалистов по вопросам реформ.

"С целью полноценного финансового обеспечения в 2020 году внедрения комплексной реформы государственного управления, и недопущения возникновения задолженности по заработной плате распоряжением Кабмина предусмотрено передать часть бюджетных назначений органам государственной власти, привлеченным к проведению реформы, объемом 818,18 млн грн", – сказано в сообщении.

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В свою очередь Секретариат Кабмина предоставил информацию о фактически занятых должностях специалистов и их численности на будущее с учетом запланированных конкурсов по состоянию на первое число каждого месяца текущего года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172629
 
 
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