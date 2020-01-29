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 Украина начала экспортировать лук в Турцию и Молдову

С конца прошлой недели Украина начала отгружать лук в Турцию и Молдову. Экспортеры активно скупают лук у фермеров в Херсонской области по цене 5,5-6 грн/кг($0,22-0,24/кг).

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на EastFruit.

Сообщается, что на текущей неделе в данном сегменте повышенный интерес к закупкам проявляли компании из Турции и Молдовы, а также местные розничные сети, что позволило продавцам повысить отпускные цены.

Так, на сегодняшний день лук экспортного качества предлагается не дешевле 5,5-6 грн/кг ($0,22-0,24/кг), что в среднем 20% дешевле, чем средняя оптовая цена на репчатый лук в Молдове. Для сравнения в конце прошлой рабочей недели лук в Молдове предлагался в продажу по цене $0,26-0,34/кг.

Следует отметить, что незначительное удорожание в сегменте репчатого лука было характерно в основном для южных областей Украины, в то время как торговля в остальных регионах шла не так активно в связи с чем производители предпочитали не пересматривать ранее сформировавшийся диапазон цен.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, на сегодняшний день среди всех импортеров наибольший объем лука в Украине покупает именно Молдова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172628
 
 
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