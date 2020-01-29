 Фонд гарантирования за год вернул в обанкротившиеся банки 8,9 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.
За год больше всего средств поступило в:
- "Дельта Банк" – 1,6 млрд грн (1,3 млрд грн – от продажи активов);
- "ВТБ Банк" – 1,6 млрд грн (1,5 млрд грн – от продажи активов);
- "Банк "Надра" – 1,5 млрд грн (1,4 млрд грн – от продажи активов);
- "Банк "Финансы и Кредит" – 0,8 млрд грн (0,6 млрд грн – от продажи активов);
- "Банк "Форус" – 0,6 млрд грн (почти вся сумма от продажи активов).
В том числе декабре 2019 года неплатежеспособные банки получили 1 046,9 млн грн, в том числе 1 000,9 млн грн – от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам декабря 2019 года лидировали, в частности:
- "Банк "Финансы и Кредит" – 372,4 млн грн;
- "Дельта Банк" – 356,5 млн грн;
- "Банк "Надра" – 180,85 млн грн;
- "Диамантбанк" – 21,3 млн грн;
- "ВТБ Банк" – 10,6 млн грн.
Кроме того, за декабрь 2019 года в общей сумме поступлений 42 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.