[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.63 27
 Финансы
  163  0
Все про:банки (3727) ликвидация (247) Фонд гарантирования вкладов (933)

 Фонд гарантирования за год вернул в обанкротившиеся банки 8,9 миллиарда

В январе-декабре 2019 года на счета ликвидируемых банков, поступило более 8,9 млрд грн. От реализации активов этих банков сумма поступлений за год составила 7,8 млрд грн, погашение кредитов – 1 млрд грн, аренды имущества – 0,1 млрд грн, погашения ценных бумаг – 0,02 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц, передает БизнесЦензор.

За год больше всего средств поступило в:

  • "Дельта Банк" – 1,6 млрд грн (1,3 млрд грн – от продажи активов);
  • "ВТБ Банк" – 1,6 млрд грн (1,5 млрд грн – от продажи активов);
  • "Банк "Надра" – 1,5 млрд грн (1,4 млрд грн – от продажи активов);
  • "Банк "Финансы и Кредит" – 0,8 млрд грн (0,6 млрд грн – от продажи активов);
  • "Банк "Форус" – 0,6 млрд грн (почти вся сумма от продажи активов).

В том числе декабре 2019 года неплатежеспособные банки получили 1 046,9 млн грн, в том числе 1 000,9 млн грн – от продажи их активов. По объемам поступлений от реализации активов по итогам декабря 2019 года лидировали, в частности:

  • "Банк "Финансы и Кредит" – 372,4 млн грн;
  • "Дельта Банк" – 356,5 млн грн;
  • "Банк "Надра" – 180,85 млн грн;
  • "Диамантбанк" – 21,3 млн грн;
  • "ВТБ Банк" – 10,6 млн грн.

Кроме того, за декабрь 2019 года в общей сумме поступлений 42 млн грн составили средства от погашения кредитов; 4 млн грн – от аренды имущества. От погашения ценных бумаг средства в банки не поступали.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172618
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Киев Китай Нацполиция Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх