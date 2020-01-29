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 Энергетика, Корпоративные отношения
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Все про:экономия (60) Укрэнерго (436) закупки (1115)

 "Укрэнерго" сэкономило за год на закупках 220 миллионов

Общий объем закупок НЭК "Укрэнерго" в 2019 году составил 1,25 млрд грн на более чем 5 тыс. закупок. При этом во время проведения торгов компания сэкономила 218,6 млн грн, или 15% от их ожидаемой стоимости.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Начиная с 2016 года мы пересмотрели практически все сметы и проектные решения и благодаря этому получили десятки процентов экономии. Но такой высокий показатель является позитивным лишь на начальных этапах реформирования системы закупок, когда ожидаемые цены завышены. Сегодня мы перешли к тщательному планированию закупок, когда экономия зависит только от конкуренции на торгах, поэтому естественно, что ее показатель стал ниже", - пояснил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

В течение 2019 года среднее количество участников торгов увеличилось с 2-3 в начале до 3-4 компаний в конце года, а средний процент экономии за те же периоды - с 13,8 до 19,5%.

Наибольшая доля в структуре закупок приходится на закупки услуг по строительству, реконструкции, ремонтных/проектных работ - 27% (342,9 млн грн), хозяйственных товаров - 21% (263 млн грн) и основного оборудования - 20% (243,2 млн грн).

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Укрэнерго сэкономило за год на закупках 220 миллионов 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172614
 
 
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