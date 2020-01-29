 Минздрав предложил повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта в 17 раз

Как сообщает пресс-служба Минздрава, предложенные изменения призваны усилить контроль за качеством лекарственных средств, передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает повышение размеров штрафов за отпуск некачественных лекарственных средств, продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств.

В частности, законопроект предусматривает ужесточение санкций, предусмотренных в статьях 42-4, 167, 168-1, 188-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности, по статье 42-4 "Продажа лекарственных средств без рецепта в запрещенных законодательством случаях" предложено повысить штраф со 102-425 грн до 1700-8500 грн, а за повторное нарушение – до 11 900 грн.

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По статье 167 "Введение в оборот или реализация продукции, не соответствующей требованиям стандартов" предлагается повысить штраф со 340-1700 грн до 5100-13600 грн.

По статье 168-1 "Выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил" – с 17-306 до 1700-8500 грн.

По статье 188-10 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств" – со 170-340 грн до 3400-8500 грн.