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 Ryanair перевез на украинских рейсах 1,3 миллиона пассажиров

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair по состоянию на начало 2020 года перевезла на своих рейсах в/из Украины более 1,3 млн пассажиров.

Об этом в интервью ЦТС сообщила глава отдела международных коммуникаций компании Чиара Равара, передает БизнесЦензор.

"С момента начала работы в сентябре 2018 года мы перевезли в/из Украины более 1,3 млн человек", - сообщила Равара.

Самыми популярными направлениями с точки зрения коэффициентов загрузки кресел стали Барселона, Валенсия и Гданьск.

"Ryanair удвоил масштабы деятельности в Украине, выполняя 113 еженедельных рейсов в зимнем расписании 2019 года, по сравнению с 52 еженедельными рейсами зимой 2018 года. Мы расширили свое присутствие за счет трех новых украинских аэропортов: Харькова, Херсона и Одессы, запустили 7 новых маршрутов в летнем расписании 2019 года и 25 новых маршрутов в зимнем расписании. В настоящее время в продаже в/из Украины более 40 маршрутов Ryanair", - сообщила Равара.

Что касается планов на 2020 год, лоукостер намерен нарастить пассажиропоток на украинских рейсах до 2,1 млн человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172606
 
 
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