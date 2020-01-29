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 Беларусь повысит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 февраля

Беларусь с 1 февраля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Об этом сообщает angi со ссылкой на БелТА, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Ставка на сырую нефть составит $78,5 за тонну (ранее - $77,2/т).

Пошлина на прямогонный бензин выросла с $42,4 до $43,1/т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,1 до $23,5/т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января. Тогда они были понижены.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172605
 
 
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