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Все про:Тарифы на отопление (268) перерасчет (11)

 Перерасчет платежек за тепло провели уже 143 предприятия

По информации, предоставленной Министерством развития общин и территорий, перерасчет платежек провели 143 предприятия в 21 области Украины, а также в городе Киев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго пересчитали платежки.

Наибольшего процента пересчета достигли в городе Вольнянск Запорожской области – здесь сумму в платежке снизили на 31%.

Стоимость в платежках уменьшается благодаря принятому правительством постановления №1082, которым разрешено органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет. Размер перерасчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможен процент перерасчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и прочее.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172603
 
 
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