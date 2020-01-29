 Киевское метро готовится отказаться от жетонов с 1 апреля

Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 27 января Киевская городская государственная администрация опубликовала проект распоряжения о стоимости проезда в общественном транспорте и временных рамках внедрения е-билета.

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предусматривают, что жетоны будут работать до 31 марта. Используйте, пожалуйста, все свои запасы к 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами", – сказано в сообщении.

В метрополитене также сообщили, что все записанные поездки на "зеленые" карточки можно будет использовать до 31 марта 2021 года.

"Далее столица полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИВЦ", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее КП "Киевский метрополитен" планировало полностью отказаться от использования жетонов с 1 ноября 2019 года. Однако это решение было отложено из-за постоянных сбоев в системе продажи Kyiv Smart Card, оператором которой является КП "ГИВЦ".