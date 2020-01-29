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 Госспецсвязи объединила два госпредприятия по защите информации

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) приняла решила реорганизовать ГП "Государственный центр информационной безопасности" путем присоединения его к ГП "Украинские специальные системы".

Соответствующий приказ №40 председатель Госспецсвязи Валентин Петров подписал 27 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении, объединение госпредприятий произошло в рамках выполнения программы по оптимизации структуры Госспецсвязи с целью сокращения расходов на деятельность и повышения эффективности ведомства.

Госцентр информбезопасности относится к сфере управления Госспецсвязи. Осуществляет деятельность в сфере безопасности информации и защищенных информационных технологий путем проведения разработок, внедрения, распространения, наладки и обслуживания систем и средств защиты информационных ресурсов и телекоммуникационных систем как государственного, так и негосударственного назначения. Кроме того, отвечает за создание и внедрение эффективной системы защиты интересов государства в сфере информационных отношений и получения прибыли.

Указанные функции являются родственными деятельности "Укрспецсистем".

Как сообщалось, Кабинет министров назначил главой Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова в октябре 2019 года. Ранее Петров занимал должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172594
 
 
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