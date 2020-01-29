 Минэкономики не видит влияния эпидемии в Китае на экономику Украины

Об этом на брифинге заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Обычно прямой эффект – это влияние на туризм – туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае – к радости, внешний туризм в Украине маленький – он составляет всего 2% ВВП", – сказал министр.

Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут определенные расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.

"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса, – ред.). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", – добавил министр.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 31 января и 4 февраля выполнит рейсы из китайского города Санья для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом, после чего приостановит полеты в Китай до конца февраля.

Ранее авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, решила прекратить летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

По последним официальным данным, количество подтвержденных случаев заболевания выросло за сутки на 1 459 – до 5 974 человек. Число жертв вируса выросло на 26 – до 132.

Почти все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, в столице которой Ухане впервые был обнаружен вирус. Эта центральная провинция с населением около 60 миллионов человек сейчас фактически находится в изоляции.