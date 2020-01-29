 Минкультуры предложило запретить использование животных в цирках с 2021 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минкульта, передает БизнесЦензор.

"У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 года использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект будет запрещать использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия.

Отмечается, что документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными.

"Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют, и спортивные соревнования с участием животных тоже будут", - подчеркивают в ведомстве.

В Минкультуры подчеркивают, что за 2020 год государственные цирки должны подготовиться к тому, что их программы с 2021 года должны быть без животных.

По данным министерства, на данный момент в государственных цирках Украины, а их 7, есть 317 животных, которые задействованы в цирковых шоу. Из этих 317 животных 96 - в собственности государства. Остальные животные используется в цирковых шоу по сделкам с организациями или предпринимателями, которые этими животными владеют.