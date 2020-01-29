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 Roshen судится за бренд "Киевский торт" с производителем мороженого

Кондитерская корпорация Roshen cудится за право использования ТМ "Киевский торт" с харьковским производителем мороженного - компанией "Хладопром".

Об этом свидетельствуют данные в Госреестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Согласно материалам дела, Roshen просит суд запретить "Хладопрому" использовать в своей деятельности в Украине обозначение "Киевский торт" как отдельно, так и вместе с изображением листьев каштана, плодов каштана для мороженого. Использование этих элементов, по мнению корпорации, нарушает права интеллектуальной собственности Roshen. Также кондитеры попросили суд изъять из оборота и уничтожить все упаковки и этикетки с названными выше элементами и аннулировать свидетельство о регистрации на знак для товаров и услуг ТМ "Хрещатик Киевский торт".

В декабре 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Roshen в полном объеме. Но 13 января компания "Хладопром" обратилась с апелляцией в Северный апелляционный суд Киева с требованием отменить решение суда первой инстанции. Рассмотрение апелляции назначено на 11 февраля.

Корпорация Roshen считает Киевский торт только своим. Споры по вопросам использования ТМ "Киевский торт" Roshen ведет с разными производителями еще с 2017 года. Компании удалось отстоять свое право на использование соответствующей ТМ у Киевского БКК - компании заключили мировую, а из ассортимента БКК пропал "Киевский торт". Также Roshen добилась остановки продаж "Киевских тортов" в сети "Ашан", если это не торты производства корпорации. А производитель Киевского торта "Беллария" пытался отстоять свое право на выпуск известного кондитерского изделия.

Помимо "Киевского торта", предметом судебных разбирательств стал торт "Казковий ключик" производства БКК, который, по мнению Roshen, вводил в заблуждение потребителей тортов "Золотой ключик" производcтва корпорации.

Кроме того, Roshen пытается отстоять свое право на использование красного цвета в упаковке тортов - иск корпорации к Минэкономики по этому поводу рассматривается в судах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172580
 
 
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