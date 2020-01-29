 Право на импорт электроэнергии из России на февраль купили 4 компании

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Распределенный доступ к сечению для импорта ровным графиком в период с 1 по 29 февраля составил 1,24 ГВт.

Наибольший объем сечения в размере 750 МВт выкупило зарегистрированное в Одессе ООО "ОНК-Груп", конечным бенефициарным собственником которого указан Виктор Милевский.

Кроме того, доступ к сечению на весь февраль выкупили ООО "Укрторгэнерджи" (конечным бенефициаром основанной в мае 2019 года компании является Владимир Литвинчук) – 300 МВт, ООО "Де Трейдинг" ("Донбассэнерго" Максима Ефимова) – 100 МВт и ООО "ТАС Энергия Украины" Сергея Тигипко – 90 МВт.

Кроме того, "ОНК-Груп" и "Укрторгэнерджи" дополнительно выкупили по 100 МВт сечения для импорта в период с 1 по 9 февраля. Компании также приобрели 201 МВт и 100 МВт сечения соответственно для операций с 15 по 29 февраля. "Де Трейдинг" на этот же отрезок времени выкупил доступ к 198 МВт сечения.

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В свою очередь доступ к 450 МВт сечения для импорта электроэнергии из Венгрии выкупили восемь компаний: ООО "Джен АЙ Киев" (дочерняя компания словенской GEN-I Group) – 200 МВт, "Де Трейдинг" –120 МВт, ООО "Ле Трейдинг Украина" ("дочка" словацкой LE Trading A.S.) – 50 МВт, "Д. Трейдинг" (ДТЭК Рината Ахметова) – 40 МВт, "ЭРУ Трейдинг" (Ярослава Мудрого и Дейла Пери) – 18 МВт, ООО "ТЭК" ("Торговая электрическая компания" зарегистрирована в Киеве, бенефициаром является Виталий Сидельников) – 11 МВт, ООО "ТАС Энергия Страны" – 10 МВт, ООО "НЭК" – 1МВт. Основателем последней является ООО "Агентство инвестиционного менеджмента".

Для импорта из Румынии доступ к 100 МВт сечения приобрели в ходе аукциона "Д. Трейдинг" (19МВт), "Де Трейдинг" (30 МВт), "Джен АЙ Киев" (50 МВт), "НЭК" (1МВт).

600 МВт сечения "Словакия-Украина" выкупили: "Д. Трейдинг" (355 МВт), "ЭРУ Трейдинг" (100 МВт), "Джен АЙ Киев (75 МВт), "Ле Трейдинг Украина"(50 МВт), ООО "Смарт Трейд Энерджи" (20 МВт).

Доступ к 400 МВт для импорта из Молдовы выкупила "ТАС Энергия Страны", к 150 МВт из Беларуси – ООО "ОНК-Групп".