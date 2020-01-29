 Azur Air начнет полеты из Киева в Минск

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Согласно процедуре, данное решение должен подписать глава регулятора, однако ранее он согласовывал все решения комиссии. После завершения оформления всех документов, авиакомпания получит право на полеты между столицами Украины и Беларуси с частотой до семи раз в неделю с 1 марта 2020 года на неограниченный срок.

В Azur Air Ukraine сообщили, что планируют запустить рейсы в Минск в ближайшее время.

Вторую заявку авиакомпании на линию Киев-Стамбул комиссия отклонила из-за отсутствия свободной квоты на маршруте. Сейчас она распределена между МАУ и Atlasjet Ukraine. При этом последняя авиакомпания получила права на этот маршрут в конце 2019 года после того, как комиссия аннулировала неиспользовавшиеся в течение более 12 месяцев права "Розы Ветров.

Рейс Киев-Минск не является типичным для маршрутной сети Azur Air Ukraine. Авиакомпания специализируется на перевозке пассажиров из аэропортов Украины по туристическим направлениям. Ее флот включает три среднемагистральных самолета Boeing 737-800 и три дальнемагистральных Boeing 767-300ER.

Запуск полетов может позволить белорусским туристам более комфортно добираться в Киев для последующего перелета чартерным рейсом. Сейчас значительное число граждан Беларуси используют украинские аэропорты для полета на курортные направления в связи с более низкими ценами на туры, которые предлагают украинские туроператоры.