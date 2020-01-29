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 Украинцы задекларировали 102 миллиарда доходов, – ГНС

С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тыс. деклараций об имущественном состоянии. Всего было задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн. Это на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины, передает БизнесЦензор.

Соответственно возросла сумма налога на доходы физических лиц, заявленная налогоплательщиками к уплате. Она составила более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год. Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн грн.

Рост количества представленных деклараций произошло почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан", – отметил глава ГНС Сергей Верланов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172559
 
 
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