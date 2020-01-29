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 Европейское агентство ослабило ограничения на полеты над Ираном и Ираком

Европейские авиакомпании могут возобновить полеты через некоторые районы в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Об этом сообщило Агентство ЕС по авиационной безопасности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время европейским авиакомпаниям рекомендовано воздерживаться от полетов над Ираном на высотах ниже 25 тыс. футов (7,6 тыс. м), а также ограничиться использованием двух коридоров в воздушном пространстве Ирака.

Решение принято по итогам встречи европейской группы, которая оценивает риски в сфере авиационной безопасности.

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Как сообщалось, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли.

После этого Украину запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172552
 
 
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