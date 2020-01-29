 Кабмин утвердил план создания 200 приемных отделений экстренной медицины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизнь наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель Правительства на этот год – спасти как можно больше украинцев", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.
План реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи предусматривает:
- принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи, что требует совершенствование деятельности диспетчерских служб;
- новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;
- внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечения соблюдения этих стандартов;
- совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные происшествия в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.