[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.63 27
 Социальная политика
  131  0
Все про:медицина (282) лечение (19)

 Кабмин утвердил план создания 200 приемных отделений экстренной медицины

Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, согласно которому в этом году будет оборудовано 200 приемных отделений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизнь наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель Правительства на этот год – спасти как можно больше украинцев", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

План реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи предусматривает:

  • принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи, что требует совершенствование деятельности диспетчерских служб;
  • новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи;
  • внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечения соблюдения этих стандартов;
  • совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные происшествия в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172549
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
вирус Гончарук_Алексей Донбасс Кабмин Киев Китай Нацполиция Пристайко Россия
 
 
 
 
 
 вверх