 Кабмин может ограничить почтовые и курьерские пересылки табачных изделий

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

С этой целью планируется усовершенствовать нормативно-правовые акты в сфере оборота табачных изделий (срок - второй квартал).

Кроме того, план мер по реализации стратегии предусматривает внедрение автоматизированной системы контроля над оборотом табачных изделий на основе уникального идентификатора, который наносится на пачку (третий квартал), усовершенствование нормативно-правового обеспечения контроля над оборотом оборудования для промышленного производства табачных изделий (второй квартал).

Помимо этого в планах правительства внедрить криминальную ответственность за незаконное перемещение табачных изделий через границу (второй квартал) и ограничить количество табачных изделий, которые не подлежат письменному декларированию при вывозе или пересылке через границу (второй квартал).

Планируется также усовершенствовать нормативно-правовые акты в сфере оборота табачных изделий с целью прекращения деятельности организованных преступных группировок (четвертый квартал).