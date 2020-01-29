 Грузия и Казахстан остановили сообщение с Китаем из-за вспышки нового вируса

Об этом сообщили в Агентстве гражданской авиации страны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ограничения будут действовать до конца зимнего навигационного сезона (29 марта 2020 года). Решение может быть пересмотрено с учетом рисков, связанных с создавшейся в Китае эпидемиологической ситуацией", – заявили грузинском ведомстве.

В свою очередь в правительстве Казахстана сообщили о решении приостановить выдачу виз гражданам КНР.

Кроме того, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Казахстаном и КНР, с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между странами, с 1 февраля приостанавливается движение пассажирских поездов.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 30 января и 3 февраля выполнит рейсы из китайского города Саньи для эвакуации украинских туристов в связи с коронавирусом.

Ранее авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, решила прекратить летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

По последним официальным данным, количество подтвержденных случаев заболевания выросло за сутки на 1 459 – до 5 974 человек. Число жертв вируса выросло на 26 – до 132.

Почти все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, в столице которой Ухане впервые был обнаружен вирус. Эта центральная провинция с населением около 60 миллионов человек сейчас фактически находится в изоляции.