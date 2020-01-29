 Оржель анонсировал дальнейшее снижение цен на газ для населения в феврале

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы на самом деле ожидаем, что позитивные тренды, которые есть на рынке, они будут продолжать действовать и это означает, что эта новая формула даст нам возможность еще раз в позитивную сторону пересмотреть цены в феврале", – заявил министр.

Оржель отметил, что введению новой формулы предшествовали напряженные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), который в итоге согласился с отменой так называемой "страховой" цены на газ.

"В феврале можно следить за индексами хаба, можно самостоятельно рассчитывать цену. У меня есть определенная уверенность, что в феврале мы можем еще заметить снижение цены на газ", – добавил глава Минэкоэнерго.

Министр пояснил, что достижение договоренности о продолжении транзита российского газа через Украину привело к снижению цен на рынке на фоне рекордных запасов газа в хранилищах как Украины, так и стран ЕС.

Оржель подчеркнул, что это позволило пересмотреть формулу установления цен на газ для нужд населения в Украине, установив ее на январь на уровне 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС, надбавки поставщика и тарифа на транспортировку), что на 25% ниже, чем в январе 2019 года.

"Конечная цена для потребителя, если мы добавляем транспортировку, распределение и все остальные наценки и надбавки в зависимости от облгазов, будет составлять от 6 до 7 тыс. грн (за тысячу кубометров, – ред.)", – уточнил министр.

Читайте также: Кабмин привязал тарифы на газ для населения к ценам на нидерландском хабе (обновлено)

Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей будет составлять 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Новая цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нафтогаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

Новая, пониженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал раньше – квартальную или ежемесячную.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Сколько будет стоить газ для населения в январе-апреле 2020 года