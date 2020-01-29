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Все про:гражданство (49) Путин (408) Россия (4362)

 Власти России упростят процедуру раздачи паспортов гражданам Украины и Беларуси

Процедура приобретения российского гражданства будет упрощена для жителей Беларуси и Украины.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает БизнесЦензор со ссылкой на российский Интерфакс.

По словам чиновницы, министерство предлагает освободить граждан этих стран от прохождения собеседования на знание русского языка, ведомство уже разработало соответствующие законопроекты.

Казакова добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

Представитель МВД РФ, в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Ранее в январе МВД опубликовало информацию, согласно которой в 2019 году российское гражданство получили или восстановили почти 300 тысяч украинцев.

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Как сообщалось, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям подконтрольных пророссийским боевикам районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В июле того же года Путин расширил действие упрощенного порядка получения гражданства России на жителей подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей.

Украина неоднократно заявляла, что не признает российских паспортов, выданных жителям Донбасса. 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172533
 
 
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Я достаю из широких штанин
Пол-литру, точнее пол-банки.
Смотрите, завидуйте, я срюський гражданин,
а не какая нибудь -гражданка.
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