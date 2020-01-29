 Кабмин предложил повысить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Изменениями предусмотрено, что минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный – 8500 грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Также законопроектом предусмотрено значительно повысить штрафы за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб – он составит от 3400 до 10 200 грн.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями.

Как отмечается в сообщении, сейчас штраф за нарушение требований пожарной безопасности составляет для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц – от 34 до 170 гривен.

"Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", – отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Согласно сообщению, правительство также прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других.

Как отмечается, данные изменения вступят в силу после принятия соответствующего законопроекта парламентом.