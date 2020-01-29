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Все про:Укрзализныця (2607) Кравцов Евгений (268) Гончарук_Алексей (234)

 Кабмин уволил Кравцова с должности главы "Укрзализныци"

Кабинет министров согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки такой крупной государственной компании", – сказал премьер.

При этом он не уточнил, переведен ли Кравцов на работу в Мининфраструктуры, в то же время сообщив, что будет объявлен новый конкурс.

Ранее появилась информация о том, что набсовет АО "Укрзализныця" согласовал увольнение главы компании Кравцова с занимаемой должности.

Как сообщил источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци". 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172520
 
 
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Тот случай, когда о "покойнике", раз нет хорошего, то - ничего...

Вспоминается, как в свое время, дабы освободить место Кравцову, старательно макали в грязь предшественника, Бальчуна, дескать и ЗП у него большая, и реформы не идут, - уволили(Омелян много старался, в частности)
Кравцов толстой задницей уселся в то же кресло, на ту же ЗП, - и ... ничего. Те же схемы, та же коррупция, те же проблемы УЗ. Тихо отсидел, стараясь не делать резких движений, не ввязываясь в конфликты с коррупционерами. Теперь, надо понимать, ценного кадра пересадят в иное, пусть и менее "дорогое", но теплое место
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