 Кабмин уволил Кравцова с должности главы "Укрзализныци"

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сегодня согласовали увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки такой крупной государственной компании", – сказал премьер.
При этом он не уточнил, переведен ли Кравцов на работу в Мининфраструктуры, в то же время сообщив, что будет объявлен новый конкурс.
Ранее появилась информация о том, что набсовет АО "Укрзализныця" согласовал увольнение главы компании Кравцова с занимаемой должности.
Как сообщил источник, близкий к управляющему органу, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и расторжение контракта по инициативе набсовета.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий 27 января заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.
В то же время Криклий сообщил, что ему пока не известны желающие занять пост главы "Укрзализныци".
Вспоминается, как в свое время, дабы освободить место Кравцову, старательно макали в грязь предшественника, Бальчуна, дескать и ЗП у него большая, и реформы не идут, - уволили(Омелян много старался, в частности)
Кравцов толстой задницей уселся в то же кресло, на ту же ЗП, - и ... ничего. Те же схемы, та же коррупция, те же проблемы УЗ. Тихо отсидел, стараясь не делать резких движений, не ввязываясь в конфликты с коррупционерами. Теперь, надо понимать, ценного кадра пересадят в иное, пусть и менее "дорогое", но теплое место