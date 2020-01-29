 Кабмин назначил нового главу Госкино

Об этом Бородянский сообщил в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.

После чего, в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.

Синькевич с 2013 года является генеральным продюсером Одесского международного кинофестиваля, членом наблюдательного совета и соучредителем Украинской киноакадемии, членом Европейской киноакадемии, Национального союза кинематографистов Украины и Украинского Окаровского комитета. Училась на юридическом факультете Киево-Могилянской академии, в консерваториях Киева и Сан-Франциско.

Ранее Кабмин принял решение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственного агентства по вопросам кино на руководителя юридического отдела агентства Юлию Шевчук.

В то же время правительство уволило с занимаемых должностей первого заместителя главы Госкино Сергея Неретина и заместителя главы ведомства Сергея Недзельского.