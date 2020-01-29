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 Кабмин упростил доступ к геологической информации

Кабинет министров Украины упростил доступ к первичной и вторичной геологической информации, ознакомление с которой становится бесплатным в местах ее хранения.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает БизнесЦензор.

"Упрощен доступ к первичной и вторичной геологической информации, ознакомление с которой становится бесплатным в местах ее хранения. Также в открытом онлайн доступе будут размещаться протоколы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых", - сообщил Опимах.

Он также добавил, что нововведения Кабмина позволяют использовать средства от продажи государственной геологической информации для оцифровки данной информации и подготовки новых открытых аукционов или конкурсов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172513
 
 
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