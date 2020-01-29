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 За год власти не смогли использовать 3 миллиарда из дорожного фонда, – Счетная палата

По итогам 2019 года расходы из государственного дорожного фонда были меньше плана на более 3 млрд грн, сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

При этом, план поступлений был перевыполнен.

В частности, на 1,3 млрд грн были меньше, чем запланировано, расходы на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения и выполнения долговых обязательств по заимствованиям.

Кроме того, не начато использование 800 млн грн на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье.

Пацкан напомнил, что несмотря на уменьшение в конце года плана доходов общего фонда государственного бюджета, новый показатель также не выполнен на 28,6 млрд грн (3,1%).

"Причина - недопоступление НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - 33,3 млрд грн (10,4%) и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров - 15,6 млрд грн(20,2%)", - сообщает Счетная палата.

"Из-за недостатков планирования некоторых бюджетных программ, несовершенного нормативно-правового обеспечения их выполнения, а также принятия неэффективных управленческих решений при использовании бюджетных средств расходы общего фонда не выполнены на 29,6 млрд грн (3%)", - подчеркнул председатель Счетной палаты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172507
 
 
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