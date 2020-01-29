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 "Укрзализныця" планирует самостоятельно отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

АО "Укрзализныця" намерена провести капитальный ремонт двух двухэтажных электропоездов EJ675 Skoda City Elephant на собственных мощностях, сообщил член правления компании Франтишек Буреш.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Укрзализныця" приобрела указанные поезда перед чемпионатом Европы по футболу. Сначала они ходили на маршрутах Харьков/Донецк - Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев - Харьков/Тернополь.

Однако, по словам Буреша, каждый из этих поездов уже проехал 1,3 млн км с 2012 года. Они не работают с 2018 года из-за технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева, ожидая ремонта.

"Укрзализныця" неоднократно открывала процедуры проведения тендеров на услуги по капитальному ремонту этих поездов, однако получала дорогие предложения, поскольку все поставщики намеревались осуществить полный объем ремонтных работ за рубежом.

"Я категорически против того, чтобы компания платила 200 млн гривен иностранным компаниям, имея при этом собственные мощности по ремонту локомотивов в Запорожье. В Украине есть комплектующие, запчасти и главное - очень квалифицированные производители как на предприятиях, входящих в состав АО "Укрзализныця", так и в других отечественных компаниях", - отметил Буреш.

Он также сообщил, что специалисты компании уже подготовили соответствующие расчеты, а также предварительный анализ технико-экономического обоснования такого ремонта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172505
 
 
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