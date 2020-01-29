 "Астарта" сократила производство сахара на 14%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пресс-релизу компании в среду, предприятия "Астарты" в прошлом году приняли на переработку более 1,9 млн тонн сахарной свеклы.

"По результатам производственного сезона 2019 года "Астарта" является лидером сахарного рынка Украины - заводы компании произвели 22% сахара от общего объема производства", - отметили в компании.

В компании указали, что доля сахара высшей категории в отчетном периоде выросла до 95,5% от общего производства (в 2018 году - 86%), в том числе сахара экстра-класса произведено на 37% больше - 75,6 тыс. тонн.

"Расход газа на тонну переработки сахарной свеклы на наших заводах сократился на 3,7% - до 22,58 м.куб/т по сравнению с 2018 годом, воды - на 4%, до 0,82 м.куб/т", - цитирует пресс-служба "Астарты" исполнительного директора агроходлинга Валерия Соколенко.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Чистая прибыль "Астарты" за девять месяцев 2019 года составила EUR4,3 млн, что почти в 3,4 раза ниже этого показателя за аналогичный период 2018 года, а консолидированная выручка выросла на 31,6% – до EUR333,6 млн.