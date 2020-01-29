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 "Укрэнерго" выполнило инвестпрограмму за 2019 год на 95%

По оперативным данным в 2019 году процент выполнения инвестпрограммы НЭК "Укрэнерго" составил 95,2%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

За собственные средства компании в 2019 году было осуществлено проектов почти на 1,1 млрд грн, за кредитные от международных финансовых организаций (МФО) - более чем на 1,9 млрд грн. Общий объем инвестиционной программы 2019 составляет чуть более 3 млрд грн.

Инвестиционная программа "Укрэнерго" на 2020 год предусматривает увеличение общей суммы финансирования вдвое - до 6,4 млрд грн. Большая часть из этой суммы – 5,1 млрд грн - также кредитные средства.

Укрэнерго выполнило инвестпрограмму за 2019 год на 95% 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172490
 
 
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