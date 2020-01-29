 Набсовет согласовал увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци", – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Набсовет принял заявление Кравцова", - отметил источник агентства, подчеркнув, что решение было принято по заявлению главы УЗ на перевод в Мининфраструктуры.

По данным источника агентства, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и разрыв контракта по инициативе набсовета.

Во втором случае предусмотрена "существенная финансовая компенсация" за разрыв контракта раньше его окончания.

Согласно принятой процедуре, окончательное решение о снятии Кравцова с занимаемой им должности должен принять Кабинет Министров Украины.

Как сообщалось, 27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время сам Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ. "Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.