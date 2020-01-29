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Все про:Укрзализныця (2607) Кравцов Евгений (268)

 Набсовет согласовал увольнение Кравцова с должности главы "Укрзализныци", – СМИ

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал увольнение главы компании Евгения Кравцова с занимаемой должности, сообщил источник, близкий к управляющему органу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Набсовет принял заявление Кравцова", - отметил источник агентства, подчеркнув, что решение было принято по заявлению главы УЗ на перевод в Мининфраструктуры.

По данным источника агентства, набсовет "Укрзализныци" рассматривал два варианта решения: перевод на работу в Мининфраструктуры (по заявлению Кравцова) и разрыв контракта по инициативе набсовета.

Во втором случае предусмотрена "существенная финансовая компенсация" за разрыв контракта раньше его окончания.

Согласно принятой процедуре, окончательное решение о снятии Кравцова с занимаемой им должности должен принять Кабинет Министров Украины.

Как сообщалось, 27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет компании рассмотрит вопрос увольнения Кравцова "в ближайшее время", проведя серию заседаний по этому вопросу.

В то же время сам Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих занять место главы УЗ. "Кандидаты на эту должность пока не известны", - отметил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172465
 
 
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Вообще-то при при увольнениях с подобных особо важных государственных должностей надо проводить полный аудит(финансовую проверку) .Если есть положительный финансовый результат, то награждать медалью с провожать с почетом. А если эти персонажи назначаются с целью диверсии и нанесения ущерба отрасли-то увольнять с обязательным ФИНАНСОВЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ НАНЕСЕННЫХ УБЫТКОВ бюджету ,как с непосредственных рукамиводителей, так и с тех,кто их на эти должности "сватал".Это должно касаться всех высших госчиновников,т.к именно от них зависит функционирование державы,как таковой.Если ВВП уменьшилось, а госдолг вырос -плати разницу из кармана. Тогда зарплаты отдельных чиновников превышающие бюджеты отдельных сел перестанут иметь экономический смысл.
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Що вже на накерувався чи щось вкрав що звільняють? А може якому-сь зелемойському #дарасу треба звільнити тепле місце?
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