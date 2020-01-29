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Все про:Коломойский (1037) Никополь (13) Приватбанк (1073)

 "Приватбанк" выплатил заводу Коломойского 22 миллиона по решению суда

Государственный "ПриватБанк" выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн по решению Хозяйственного суда и подал апелляционную жалобу

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня "Приватбанк" выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк", - сообщает банк.

Банк считает, что исполнение решения суда первой инстанции "делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве".

"Протесты были призваны помешать нормальной жизнедеятельности банка и оказать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - сообщает банк.

По информации пресс-службы банка, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

"В целом, по фактам нарушения правопорядка участниками протестов, полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан", - сообщает "Приватбанк".

Как сообщалось, 17 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 21,85 млн грн, которые "Никопольский завод ферросплавов" как поручитель, выполнив мировую соглашение, выплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности "Приватбанка" по рефинансированию.

Как сообщали в НБУ, указанные 21,85 млн грн соответствуют рыночной стоимости имущества (64 единицы железнодорожного подвижного состава - тепловозы, полувагоны), которое "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для Нацбанка.

НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.

Уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", заявляя об отсутствии у предприятия средств для выплаты зарплат из-за выполнения мирового соглашения. В ноябре-декабре работники завода также участвовали в митингах под Нацбанком в Киеве.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172461
 
 
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Да это только начало. Продолжение следует. Жиды банкуют.
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Коломойский выиграет любые суды. Но как же он может их не выиграть, если он царь Украины.
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эпоха бЭниной бЭдности "Приватбанк" выплатил заводу Коломойского 22 миллиона по решению суда - Цензор.НЕТ 6412 - как бы я хотел "вангануть" и "увидеть" как это для него закончит..., ну хотя бы так ( как пример) ...

"Приватбанк" выплатил заводу Коломойского 22 миллиона по решению суда - Цензор.НЕТ 5392
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Что творится у вас! Один алчный барыга ставит раком государство и народ!!! И все молчат?! "Приватбанк" выплатил заводу Коломойского 22 миллиона по решению суда - Цензор.НЕТ 3894
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Зеленській нарешті має визначитися,
він або з бенєю, і тоді МВФ грошей не дасть,
і буде дефолт або девальвація,
і ніяких інвестицій

або з Україною, тоді припинити підставляти країну,
залучити інвестиції,
і потім отримати собі золотий пам'ятник
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