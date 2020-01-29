 "Приватбанк" выплатил заводу Коломойского 22 миллиона по решению суда

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Привабанка" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня "Приватбанк" выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк", - сообщает банк.

Банк считает, что исполнение решения суда первой инстанции "делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве".

"Протесты были призваны помешать нормальной жизнедеятельности банка и оказать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - сообщает банк.

По информации пресс-службы банка, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

"В целом, по фактам нарушения правопорядка участниками протестов, полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан", - сообщает "Приватбанк".

Как сообщалось, 17 декабря 2019 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск АО "Никопольский завод ферросплавов" к "Приватбанку" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 21,85 млн грн, которые "Никопольский завод ферросплавов" как поручитель, выполнив мировую соглашение, выплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности "Приватбанка" по рефинансированию.

Как сообщали в НБУ, указанные 21,85 млн грн соответствуют рыночной стоимости имущества (64 единицы железнодорожного подвижного состава - тепловозы, полувагоны), которое "Никопольский завод ферросплавов" передавал в залог для Нацбанка.

НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был "Никопольский завод ферросплавов", и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Однако завод досрочно погасил всю эту задолженность 6 сентября.

Уже 20 сентября работники "Никопольского завода ферросплавов" пикетировали главный офис "Приватбанка", заявляя об отсутствии у предприятия средств для выплаты зарплат из-за выполнения мирового соглашения. В ноябре-декабре работники завода также участвовали в митингах под Нацбанком в Киеве.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.