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 Зеркаль назначена советником главы "Нафтогаза"

Экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль назначена советником председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В "Нафтогазе" к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым", - сообщает компания.

В Министерстве иностранных дел Украины Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России.

По данным "Нафтогаза", в течение двух лет Зеркаль была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

"В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода "Северный поток – 2", - сообщает "Нафтогаз".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172447
 
 
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