 Зеркаль назначена советником главы "Нафтогаза"

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" сообщает БизнесЦензор.

"В "Нафтогазе" к сфере ее деятельности будут входить международные отношения, а также поддержка позиции компании в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, относительно захваченных Россией активов группы "Нафтогаз" в АР Крым", - сообщает компания.

В Министерстве иностранных дел Украины Зеркаль с 2014 года занималась вопросами европейской интеграции, а также представляла Украину в делах против России.

По данным "Нафтогаза", в течение двух лет Зеркаль была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года.

"В должности заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также была вовлечена в разъяснение рисков и противодействие строительству газопровода "Северный поток – 2", - сообщает "Нафтогаз".