 Прибыль eBay сократилась на 27%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила $556 млн, или $0,69 в расчете на акцию, по сравнению с $760 млн, или $0,81 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль составила $0,81 на акцию при прогнозе аналитиков на уровне $0,76 на акцию.

Выручка снизилась на 2% и составила $2,82 млрд по сравнению с $2,87 млрд за аналогичный период годом ранее. Снижение показателя было зафиксировано впервые с 2015 года, между тем выручка превысила консенсус-прогноз аналитиков на уровне $2,81 млрд.

Общий объем сделок, совершенных на платформах eBay, в четвертом квартале уменьшился на 5% - до $23,3 млрд, говорится в отчетности.

Число активных покупателей в мире выросло на 2% и достигло около 183 млн человек. Показатель поднялся по итогам седьмого квартала подряд.

Компания прогнозирует выручку в первом квартале текущего года в диапазоне от $2,55 млрд до $2,6 млрд против консенсус-прогноза аналитиков на уровне $2,64 млрд. Прибыль на акцию, согласно прогнозу компании, составит $0,5-0,53, а скорректированная прибыль - $0,7-0,73 на акцию.

Котировки акций eBay упали на дополнительных торгах во вторник на 5,2% после публикации отчетности. С начала текущего года капитализация компании выросла на 0,3%.