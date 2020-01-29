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 Toyota приостанавливает работу фабрик в Китае из-за нового вируса

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о приостановке операций в Китае до 9 февраля, присоединившись к другим международным компаниям, которые сокращают деятельность в КНР из-за вспышки эпидемии пневмонии в этой стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С учетом различных факторов, в том числе, рекомендаций местных органов власти, а также ситуации с запасами автокомпонентов на 29 января, мы приняли решение приостановить работу наших предприятий в Китае до 9 февраля", - заявил пресс-секретарь компании Маки Ниими.

"Мы будем следить за ситуацией и принимать дальнейшие решения относительно наших операций с 10 февраля", - цитирует Ниими агентство Bloomberg.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и ОАЭ.

Ранее Toyota ввела ограничение на посещение ее сотрудниками провинции Хубэй в соответствии с рекомендациями японского МИДа. Хотя ограничений для других частей Китая нет, руководство Toyota попросило сотрудников отказаться от посещения Китая без необходимости, отметил Ниими.

В настоящее время, по его словам, сотрудников Toyota в Ухане нет.

Отвечая на вопрос о том, повлияет ли сложившаяся ситуация на цепочки поставок Toyota, Ниими заявил, что оценить ситуацию пока трудно, поскольку "в автомобильном секторе существует обширная сеть поставок и в производстве автомобилей используется широкий круг компонентов".

Акции Toyota подорожали на 0,25% по итогам торгов в Токио в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172438
 
 
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