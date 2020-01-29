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 Apple объявила о рекордной выручке за квартал

Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке – $91,8 млрд и по прибыли на одну акцию за квартал – $4,9%, говорится отчете компании за квартал, закончившийся 28 декабря 2019 года.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

"Мы рады сообщить о самой высокой квартальной выручке Apple когда-либо", – цитируются в сообщении слова генерального директора Тима Кука. По его оценке, причиной роста стал спрос на iPhone последних моделей (рост продаж на 8%), часы, наушники AirPod и услуги компании.

База активных устройств превысила 1,5 млрд против 1,4 млрд годом ранее. "Мы рассматриваем это как мощное свидетельство удовлетворенности, вовлеченности и лояльности наших клиентов – и отличный драйвер нашего роста по всем направлениям", – сказал Кук.

Год назад падение продаж iPhone и экономический спад в Китае впервые с 2016 г. привели компанию к снижению доходов. В текущем квартале Apple прогнозирует выручку в размере от $63 млрд до $67 млрд, т. е. рост составит от 9 до 15%.

Риски могут быть связаны с распространением коронавирусной инфекции в КНР, но компания готова при необходимости сменить поставщиков, в том числе и в эпицентре заболевания – городе Ухань.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3172429
 
 
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